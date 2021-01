México: AMLO dice estar decepcionado con la DEA por el caso Cienfuegos

Ciudad de México.- Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo estar "profundamente decepcionado" por la exoneración del general Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ojalá y lo piensen bien, porque él podría decir lo mismo de la investigación que hizo la DEA del exsecretario de la Defensa Nacional.

"Yo me entero a las 7 de la noche, cuando lo detienen (a Cienfuegos) porque el Embajador le habla a la SRE, cuando se supone que hay cooperación. Cuando se manda la nota se les responde que no se había actuado correctamente y por eso se repone el procedimiento, por es les agradecemos, nosotros vamos a seguir manteniendo buena relación. Y son los partidarios del intervencionismo y de que no haya soberanía los que se molestan”