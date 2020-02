Campaña mostrará con crudeza cómo afectan las drogas

Claudia Guerrero

Ciudad de México.- El Gobierno federal lanzó una campaña para el combate al consumo de drogas sintéticas, como parte de la estrategia para pacificar al país.

Tras realizar un recuento de todos los programas de bienestar de su Administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno atiende las causas de la inseguridad, orientando y dando opciones a los jóvenes, sin que haya "pactos de silencio" ni se oculte la realidad.

"En el caso del consumo de las drogas", dijo, "necesitamos detener el incremento en el consumo porque si esto no lo logra va a ser difícil o se nos va a complicar más el garantizar la paz y la tranquilidad.

"El 60 por ciento de los que pierden la vida diariamente, de los asesinados en enfrentamientos, se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de droga".

También te puede interesar: Justin Bieber confiesa que su adicción a la marihuana casi lo mata

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador presentó un video que comenzará a difundirse como parte de esta nueva campaña, destinada a informar sobre "la verdad del mundo de las drogas".

"Podemos decir ahora de que sí hay atención a los jóvenes, porque hay opciones para que puedan trabajar, para que se puedan formar, para que puedan estudiar, para que puedan ser felices sin las drogas, pues llega el momento de mostrar, aun con toda la crudeza, cómo dañan las drogas y de qué están hechas las drogas", expuso.

"Estos son temas que no se conocen, eran temas tabú, era una especie de complicidad colectiva el no hablar, de no informar sobre este tema, entonces vamos a comenzar con una campaña directa sobre lo que realmente significa este submundo de sacrificios, de dolor, esta amarga realidad".

En el video presentado se incluyen imágenes sobre la producción y efectos de las drogas.

Según el Presidente, se trata de "imágenes fuertes", ya que se muestran algunos de los efectos que estas sustancias tienen en la salud de las personas.

En su exposición, el Mandatario atribuyó a este creciente consumo de drogas los crímenes tan "despiadados" ocurridos en el país.

"Necesitamos dejar en claro que las drogas, sobre todo las drogas de la actualidad, las drogas químicas, destruyen y no es cierto eso que se ve en la televisión, en las series, aclaro, vamos a ser respetuosos, no habrá censura, pero ese es un mundo idílico que no tiene que ver con la realidad, el mundo de las residencias, de las muchachas y muchachos guapos, de la ropa de marca, de los carros de lujo, eso no existe.

"Lo cierto es que el que está metido en esos ilícitos vive a salto de mata y eso no es vida, pero todavía lo peor es el sufrimiento que producen las drogas", agregó.

López Obrador advirtió que esa vida de tráfico y consumo de drogas se traduce en la destrucción de las familias.