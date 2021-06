AMLO: El próximo domingo será una "fiesta cívica"

MÉXICO.- El alto mandatario aseguro que las condiciones para ejercer el derecho al voto son las óptimas.

López Obrador hizo un llamado a todos los ciudadanos a no tener miedo de participar en las elecciones del próximo domingo que dijo serán una "fiesta cívica".

"Espero que el domingo sea toda una fiesta cívica y vamos a celebrar no quien gana, quién pierde, vamos a celebrar el ejercicio democrático, el que de manera libre que se lleven a cabo las elecciones en paz, un ejemplo de civismo del pueblo de México".

El presidente López Obrador aseguró que "en todos lados" hay condiciones para ejercer el derecho al voto de manera libre y segura.

No hay violencia en México

Afirmó que en la elección más grande, por el número de cargos que se disputan, se ha intentado imponer la idea de que hay mucha violencia.

"En todos lados hay condiciones, han querido también dar a conocer de que hay mucha violencia con motivo de las elecciones, como es un tema delicado, muy sensible, hemos sido cuidadosos de hablar de lo que sucedía antes, pero les puedo decir que aun siendo la elección más grande en los últimos tiempos en cuanto al número de candidatos que se van a elegir aún con los hechos lamentables no es lo que pasaba antes y lo puedo probar, sólo que no nos vamos a poner a comprar número de fallecidos porque no queremos que nadie pierda la vida".

El presidente recordó que en las pasadas administraciones se infundía miedo a la población para que no saliera a ejercer su derecho a votar

"Como estamos en un proceso de transición en donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer todavía hay esas prácticas antidemocráticas, el infundir miedo para que el ciudadano no ejerza su derecho", explicó.

López Obrador dijo que antes el apostaba a que hubiera una baja participación para que se pudieran realizar los fraudes electorales.

"El llamado es a no tener miedo a participar, a ir a votar, sólo así vamos a poder llevar a cabo la transformación del país con democracia", insistió.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional. https://t.co/XcCCKGBMRU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 1, 2021

TE PUEDE INTERESAR:

Elecciones 2021: ¿Qué se juega Lopez Obrador el 6 de junio?

Oposición israelí da paso clave para reemplazar a Benjamin Netanyahu

¡Mala elección de palabras! Anaya pide votar por Morena pero ‘en contra’