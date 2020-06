(VIDEO) Ya en julio no vamos a perder empleos: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en julio ya no se perderán empleos formales debido a la pandemia por Covid-19 y para agosto habrá un aumento de puestos.

"Qué deseo, desde luego, con toda mi alma, además que me indican los datos que ya en julio no vamos a perder empleos, que si no crece el número de empleos, me estoy refiriendo a la economía formal, a los trabajadores inscritos a nuestro seguro social, si no hay aumento se va a mantener"