México: AMLO cita a "Chico Che" para responder a empresas energéticas (VIDEO)

Ciudad de México.- Al señalar que muchas empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, trabajan en diferentes obras que lleva a cabo el Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el caso de la energía van a revisar el marco legal para que no haya abusos, y aprovechó para citar a su paisano Chico Che.

Refirió que en el país se invirtió en la construcción de más de 60 hidroeléctricas "para que estén paradas" y "subutilizadas" para que no le compitan a las empresas particulares "porque hay que entregarles el mercado de la electricidad".

"Para que vendan cara la energía ¿En qué se beneficia el pueblo?", señaló el Presidente.

⭕️ #AlMomento4T

¡Uy qué miedo!, como diría mi paisano Chico Che, así respondió @lopezobrador_ a empresas que no avalan su política energética y tienen “agarraderas” en The New York Times, El País, The Wall Street Journal y el Reforma. #ConferenciaPresidente #26Octubre pic.twitter.com/UU1d7XEuIN