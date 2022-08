AMLO envía carta a Biden ante diferencia en política energética

Ante "la diferencia" por el tema de energía en el T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que este martes le envió una carta a su homólogo, Joe Biden.

"Ahora que hay esta diferencia, por la interpretación sobre nuestra soberanía energética, hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema, a manera muy respetuosa", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

El mandatario mexicano agregó que a pesar de que se tiene que procurar la buena relación que existe entre ambos países, no dejará que se metan con la soberanía de México, cosa que ha venido recalcando cada vez que es señalado por “pelearse” con otras naciones.

"Tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia porque México es un país independiente, libre, soberano. Y podemos tener muchas oportunidades por la vecindad y por tratarse del país con más potencial económico y comercial del mundo y todo lo que se pueda obtener en beneficio de México.

"Sin embargo, nada de eso se equipará con la independencia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo. México no se vende, México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen, eso no tiene precio, no hay arreglo que valga", agregó.

López Obrador destacó una "relación muy consolidada" con Estados Unidos.

"Lo único que estamos buscando es que se respete nuestra soberanía, que esa integración no signifique sumisión y afortunadamente el presidente Biden así me le ha expresado más de una vez, que la relación se tiene que dar en un pie de igualdad y de respeto a nuestra soberanía".

"Yo sostengo que bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos", añadió.

(Con información de El Universal)