(VIDEO) Pide AMLO no acudir a sus actos por covid y aun así asisten en Reynosa

Reynosa.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a no acudir a sus actos de inauguración de obras para evitar aglomeraciones debido a la emergencia sanitaria por Covid-19.

Invitó a la población a permanecer en sus domicilios y seguir los eventos a través de los medios y redes sociales.

"Ayer nos recibió mucha gente en Matamoros y estos actos, por la pandemia, procuramos a hacerlos cerrados, para que se guarden la sana distancia; ayer no se consiguió este propósito y es y es muy riesgoso que se agrupan mucha gente por contagios", dijo durante su conferencia mañanera.

"Entonces, quiero pedir a los ciudadanos de Reynosa, que ahora que vamos a estar inaugurando obras en esta colonia, que nos permitan comunicarnos con ellos a través de los medios de comunicación, tanto los convencionales como la redes, siempre se transmite y que se queden en sus domicilios y que puedan enterarse de las obras que se van a inaugurar y de los actos que vamos a llevar a cabo, porque no podemos descuidarnos, tenemos que mantener la sana distancia y evitar contagios masivos, por el bien de todos".

El Mandatario señaló que quien acuda será calificado como "conservador".

"Ahora, si llegan, lo voy a ver como los que no nos quieren, ¿se acuerdan como decían cuando estábamos en la Oposición? 'El que no brinque es charro', cuando íbamos en las manifestaciones: el que no brinque es charro, el que no brinque es charro. Pues el que llegue hoy, es conservador", sostuvo.

"Desde luego, si quieren ir, por encima de todo está la libertad, pero es un llamado, un llamado de manera respetuosa a todos, de partidos, a todos, no estamos en tiempos de campaña, además, el que quiera un puesto, ayer inauguramos en el mercado Catarino Garza, ahí hay puestos, que ayuden, que no sean irresponsables, me refiero a los dirigentes, para que nos cuidemos todos".

Ayer, en plena pandemia y sin sana distancia, cientos de simpatizantes del Presidente y del Gobernador Francisco Cabeza de Vaca se movilizaron en Matamoros y Reynosa para asistir a los actos de inauguración de un polideportivo, un mercado y una Unidad de Medicina Familiar.

Algunos incluso llevaban puestas playeras y banderas con las insignias de Morena, partido al que pertenece López Obrador, entre ellos personal médico que revisaba a los asistentes al evento realizado en la Colonia Ampliación Solidaridad, en Matamoros, un sector de alta marginación.

Al ver a más de las 2 mil personas que no guardaban distancia y muchos no portaban cubrebocas, el Presidente los conminó a retirarse. Ante esto, su discurso sólo duró 3 minutos.

A pesar del llamado de AMLo esta mañana, cientos de simpatizantes se congregaron en un acto público en Reynosa por la tarde del viernes. "No me hacen caso", indicó el Presidente,