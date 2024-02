AMLO exhibe otra vez carta de periodista del The New York Times y reta a YouTube

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a exhibir en la mañanera el número de la periodista del New York Times por el cual Youtube le había bajado el video de su conferencia del pasado jueves y segundos después pidió que lo quitaran.

"Ah... ¿Pero si me vas a poner el ultimátum?, porque lo pone dos veces. El inicio (del cuestionario del NYT) no lo pongas, yo creo que no lo pones porque como te dice estimado Jesús je, je, je... Ah, para amiguitas, para qué quieres adversarios” .