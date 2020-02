Acusa AMLO a quienes 'zopilotean' por caso Fátima

Claudia Guerrero

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ante los lamentables hechos del asesinato de la niña Fátima hay quienes actúan con oportunismo y zopilotean.

En su conferencia de prensa, afirmó que entiende que hay una exigencia de justicia, pero no debe actuarse con oportunismo.

"Hay que esperar el resultado de la investigación y tener confianza en que se va a esclarecer lo sucedido, que se va a castigar a los responsables y sobre todo a los conservadores decirles, recordarles que no somos iguales, ahora en medios, no en todos desde luego, en casi todos, hay sobre estos lamentables hechos mucho oportunismo, zopilotean", afirmó.

"Yo entiendo de que en una circunstancia de ésta, haya una exigencia de justicia, además es lo que se debe de hacer, es lo mínimo, pero no debe de actuarse con oportunismo, es un asunto muy serio, o sea, no se puede utilizar el dolor de la gente, no se puede medrar, entonces esto no significa de ninguna manera censura es nada más poner las cosas en su lugar".

Ironizó con que todos los males se agravaron cuando él llegó a la Presidencia y pidió que se actúe con integridad y haya objetividad.

"Lo mismo los intelectuales orgánicos que gritaban como pregoneros cuando se privatizaba el sector público, gritaban y callaban como momias cuando se saqueaba al país, entonces es amnesia, nos deben una explicación, nos deben el ofrecer disculpas, no lo hacen y como si no hubiese sucedido nada, como si todo esto que está pasando hubiese surgido de la nada, de la nada, de repente surgió, desde que llegó Andrés Manuel se agravaron todos los males, todo se agravó, él es el culpable. No estoy evadiendo mi responsabilidad, quiero nada más que seamos lo más objetivos posible y que actuemos con integridad, y se hable con la verdad, no aprovechar estas circunstancias, de veras es como una especie de enajenación", indicó.

"Cómo vamos a utilizar el dolor humano para expresar nuestras fobias políticas, no es así, de todas maneras libertad completa, absoluta".