AMLO: "Fue un accidente" explosión de oleoducto submarino de PEMEX

MÉXICO.- El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se expresó esta mañana de lunes ante la explosión de un oleoducto submarino de Petróleos Mexicanos (Pemex), ocurrida el pasado viernes, "fue un accidente".

Insistió en que se descarta que esta explosión se haya tratado de algo intencionado. "Fue así como lo estoy planteando", enfatizó e indicó que "de todas maneras" se llevan a cabo las investigaciones.

The Gulf of Mexico is literally on fire because a pipeline ruptured pic.twitter.com/J4ur5MNyt1