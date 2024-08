AMLO y García Harfuch se reúnen Palacio Nacional, ¿qué se discutió?

Ayer miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al futuro Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

El actual senador electo de la Ciudad de México, por el partido Morena, publicó una imagen del encuentro privado, que se realizó en la oficina del mandatario federal, en Palacio Nacional.

El ex Secretario de Seguridad de la Capital acompañó la fotografía, en la que aparecen con una leve sonrisa, con un breve mensaje: "Gracias Sr. Presidente López Obrador" .

Esta es la primera vez que se tiene conocimiento de una reunión entre ambos políticos. En campaña, García Harfuch fue cuestionado por su origen en el equipo de Genaro García Luna y por su participación en el Caso Ayotzinapa.

Cuando el ex Secretario de Seguridad Pública de la CDMX comenzó a sonar para la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno, el presidente fue cuestionado en varias ocasiones sobre los vínculos del ex Policía federal con el grupo de funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto que construyeron la llamada "verdad histórica", en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En respuesta, el Jefe del Ejecutivo abogó por el futuro funcionario federal.

"Miren, ya no puedo yo meterme en estos asuntos, ya entregué el bastón de mando del movimiento y la banda presidencial la voy a entregar a finales de septiembre. Pero ¿por qué no dejamos estas cosas al pueblo? ¿Por qué pensamos que el pueblo no puede decidir?” .