Gobernadores del PAN desobedecen; AMLO no los castigará

Claudia Guerrero

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador aseguró que se no castigará a Gobernadores del PAN que decidan no adherirse al nuevo modelo de salud del Insabi, pues sería 'faccioso'.

"Queremos que todo se ordene y no hay ninguna diferencia con gobernadores del PAN, están en libertad para decidir lo que más convenga y no se les puede castigar, porque podemos tener problemas con ellos pero no con gente de los estados que gobiernan, sería faccioso, es como 'estás gobernando por un partido, no les vamos a dar, no les toca, no les corresponde', eso no, por eso repito y repito, parezco disco rayado, no somos iguales", expuso en conferencia mañanera.

Señaló que los estados que no firmen, tienen la responsabilidad de dar el servicio de salud gratuito y reiteró que seguirán recibiendo apoyos.

"No hay ningún problema, los que no quieran adherirse, porque no es obligatorio, van a seguir recibiendo sus apoyos que les corresponde por ley", afirmó.

"Nosotros consideramos que si se da la unidad se establece la gratuidad en la atención médica y los medicamentos, va a ser un avance y esto se puede lograr acabando con la corrupción".

Aunque dijo que no quiere generar rivalidades, López Obrador puso como ejemplo a los gobernadores del PRI que sí quisieron incorporarse al modelo.

REFORMA publicó hoy que a un día del plazo para que los Gobiernos estatales se subordinen al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), los Mandatarios del PAN acordaron no sumarse a este esquema del Gobierno federal.

Los panistas demandaron a las autoridades federales un periodo de transición, para buscar el financiamiento que sostenga la prestación gratuita de los servicios de salud.

A pregunta expresa sobre dicha alternativa de los blanquiazules para que no se centralice, el Mandatario sostuvo que se tiene que federalizar el servicio.