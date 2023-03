Luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar de plataformas dicho mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el 'Plan C' de reforma electoral, donde llamaba a ‘no votar por conservadores’, ahora el mandatario federal para evitar más sanciones convocó a ‘no votar por corruptos’.

"Decir que ni un voto el conservadurismo no es decir ni un voto al PRIAN, es ni un voto al conservadurismo. Si ellos se ponen el saco, pues es otra cosa. No existe un partido formal conservador ¿no?" , expresó en conferencia mañanera.