AMLO viola contingencia ambiental para jugar beisbol

El presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo este martes una práctica de beisbol, a pesar de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia por altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario mostró su entrenamiento en el estadio Fray Nano, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con las autoridades metropolitanas, una de las recomendaciones que debe seguir la población en caso de contingencia ambiental es evitar las actividades al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

"Hoy fui al campo de béisbol a batearle moñas a mi compañero veterano 'Zurdo' Ortiz. Recordé aquella famosa frase de Babe Ruth: 'No se puede vencer a quien no sabe rendirse'".

En un video, se puede observar al presidente bateando una bola lanzada por Alfredo "Zurdo" Ortiz, considerado como una leyenda del beisbol, máximo ganador de juegos en la Liga Mexicana que tuvo su mejor temporada en 1969, con el equipo de los Diablos, cuando ganó 23 juegos y perdió 9, ponchando a 129 contrarios.

"Hombre en base, dos out, novena entrada, juego empatado. Picheando el de Medellín Veracruz, la leyenda, El Zurdo Ortiz, bateando el de Tepetitán ¡se acabó el juego!".

Esta no es la primera vez que el político tabasqueño cita públicamente la frase de Babe Ruth, un jugador profesional de beisbol que disputó un total de 22 temporadas en la Major League Baseball, entre 1914 y 1935.

El Presidente también citó al beisbolista el pasado 30 de enero, en medio de su convalecencia por contagio de Covid-19 y de rumores sobre el supuesto agravamiento de su estado de salud.