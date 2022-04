AMLO recibe a Ken Salazar luego de acusar a funcionarios de EU

Este miércoles el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar llegó al Palacio Nacional luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusara a los funcionarios y empresas de Estados Unidos de hacer cabildeo en México contra la Reforma Eléctrica.

Alrededor del mediodía el embajador llegó al Palacio Nacional para reunirse con el mandatario, por el momento se desconoce el tema que se trató en este encuentro, pues Salazar no quiso rendir declaraciones a pesar de que varios medios nacionales solicitaron una entrevista.

#Entérate | Luego de que #AMLO acusó a Estados Unidos de cabildear en contra de su iniciativa de #reformaeléctrica, llegó a Palacio Nacional el embajador Ken Salazar (@USAmbMex)https://t.co/nsGlUU6Uul pic.twitter.com/AKlHzUreBy — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) April 6, 2022

¿Qué dijo López Obrador de los funcionarios de Estados Unidos?

Durante la conferencia de prensa matutina, el titular del ejecutivo señaló que los funcionarios y empresas de Estados Unidos realizan acciones en México que influyen en la toma de decisiones políticas en este caso en contra de la Reforma Eléctrica.

“Básicamente el Gobierno de Estados Unidos, me consta, pues han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar de que se viola del Tratado, cuando no es cierto. Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía” apuntó López Obrador.