AMLO lamenta fraude en Segalmex y exige rendición de cuentas

En la conferencia matutina del día de hoy, 29 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que pondrá toda su atención y abrirá una investigación para conocer las causas que llevaron al fraude por parte de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

El presidente le pidió a Roberto Salcedo, Secretario de la Función Pública, que realice una investigación del acto que ha dejado desamparados a muchas de las personas, que contaban con la ayuda de este programa, fundado en 2019.

De acuerdo con el presidente del país, este acontecimiento es el único caso de corrupción que ha tenido en su gobierno, por lo que hará todo lo posible por averiguar cómo solucionar esta problemática.