AMLO llama ‘efecto boomerang’ a suspensión de Fox en redes

El presidente Andrés Manuel López Obrador, se dirigió a Vicente Fox Quesada para recordarle que las consecuencias de sus actos regresan ‘como un boomerang’, refiriéndose a la suspensión de su cuenta en la red social X (antes Twitter) tras insultar a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García.

“No, no, está mal (que suspendieran la cuenta de Fox). Siempre he estado en contra de la censura, cuando cerraron la cuenta del Presidente Trump me opuse y aquí lo manifesté, y no sólo eso. Cuando en Twitter (Elon Musk) llevó a cabo la consulta, voté a favor de que le regresaran su cuenta (a Trump) y lo dejé en mis redes de manifiesto. Prohibido prohibir, la prensa se corrige con la prensa”.