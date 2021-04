AMLO: mañanera de hoy 12 de abril de 2021; resumen

MÉXICO.- Durante la mañanera diaria el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha cumplido el compromiso de que los precios de los combustibles, el gas y la energía eléctrica no aumenten más que la inflación en términos reales. Esto después de al acusar que hay una campaña de desinformación sobre las tarifas eléctricas.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que se cumple con el compromiso de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, diesel, gas y luz.

"Tenemos pendiente el ajuste en el gas, eso lo vamos a resolver pronto, pero en gasolinas, diesel, no solo hemos cumplido, sino que ha habido disminución en términos reales ".

José Martín Mendoza Hernández, director de CFE Suministrador de Servicios Básicos, informó que de acuerdo a las estimaciones de la empresa para este 2021 se prevé un aumento de 1.95%, menor a la inflación de este año en el costo del servicio eléctrico por aumento en el consumo de los usuarios.

El director de CFE Suministrador de Servicios de Básicos, Martín Mendoza, reconoció que hubo un incremento en el costo de la luz debido al consumo excedente y al ajuste acumulado de la inflación.

"Y en esa proporción, quienes hayan tenido un consumo excedente del 30, 40, 50 por ciento, pues bueno pudieron haber experimentado hasta un 100 por ciento, pero no asociado a que hayan brincado la tarifa doméstica de alto consumo , siguen teniendo el bloque de subsidio que tiene asociada la tarifa en la cual están ellos registrados".

"Sí hubo una condición de incremento obviamente, porque los clientes que estaban en el rango moderado o excedente, pues con un 20 por ciento más de su consumo pudieron experimentar 60 por ciento más en el costo , porque se van a un escalón excedente y ese no tiene mayor subsidio", señaló en conferencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si sus opositores ganan la mayoría en el Congreso, no será tan fácil que le quiten el Presupuesto pues el Ejecutivo tiene la facultad de veto.

"Por eso nos importa mucho el que las elecciones sean libres y sean limpias, y no hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema habría, si el pueblo así lo decide. Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto, no está tan fácil, no es así.

"Que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo, no está tan fácil. Nada más le recuerdo de que el ejecutivo tiene facultad de veto", señaló en conferencia.