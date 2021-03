AMLO: Mañanera de hoy 09 de marzo de 2021; resumen

Antonio Baranda y Érika Hernández

MÉXICO.- Las vallas metálicas instaladas para proteger el Palacio Nacional de las protestas por el 8M fueron retiradas la madrugada de este martes.

El cerco, bautizado como "muro de la vergüenza" en redes sociales, fue instalado el viernes pasado y sirvió de contención durante las manifestaciones de ayer.

En medio de críticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el muro hasta horas antes de las movilizaciones de mujeres.

Durante la mañanera de ayer, afirmó que las vallas no sólo eran para proteger un recinto histórico, sino también a las propias manifestantes.

Tras el retiro de las vallas de más de dos metros de altura, cuadrillas de trabajadores llegaron para limpiar las pintas en el suelo.

Hasta antes de la 7:00 horas, los trabajadores de limpia del gobierno capitalino seguían laborando en el circuito de la Plaza de la Constitución.

Aunque el muro frente a Palacio fue retirado, aún están las vallas que protegen la Suprema Corte de Justicia y la Catedral Metropolitana.

El cerco metálico que permaneció durante cuatro días fue resignificado por mujeres como un espacio de protesta contra los feminicidios y de ofrenda para las víctimas.

No se cayó en la trampa de la violencia

López Obrador dijo que el muro que se colocó frente a Palacio Nacional ayudó a detener la provocación durante las protestas por el Día Internacional de la Mujer y que no se cayó en la "trampa" de la violencia.

"Afortunadamente se pudo evadir el acoso, no se cayó en la trampa de la violencia, el día de ayer, y se resistió frente a la provocación. Quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad de la Ciudad, especialmente a las mujeres policías que resistieron estoicamente a agresiones y que no cayeron en la provocación, que se puede decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes.

"Celebro que haya ayudado el muro, porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional. Si no se pone el muro, se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron, y protestaron hombres también, como siempre, infiltrados, provocadores, y si se hubiesen puesto frente a frente con los policías, hubiese habido muchos riesgos, afortunadamente el muro ayudó a detener la provocación", señaló en conferencia mañanera de este martes.

Apuestan por presidente débil

El mandatario López Obrador aseguró que campañas y medios en su contra apuestan por un presidente debilitado, sin el respaldo de la ciudadanía y por ello atacan su gobierno.

"Optaron por atacarnos, pensaron que con eso iban a someternos, con los medios y las campañas, esto es muy usual, cuando se trata de grupos de intereses creados que tienen vinculación con medios de desatan campañas, incluso hay dueños de medios que apuestan a que el presidente se debilite, que el presidente no tenga respaldo ciudadano, popular, un presidente débil, porque un presidente sin apoyo ciudadano es un presidente débil, que tiene que actuar como empleado de los oligarcas", acotó.

"Entonces yo he escuchado eso, 'es que no nos conviene que el presidente tenga mucho apoyo ciudadano porque entonces cómo negociamos con él, no va ceder', en mi caso aunque me debilitaran no negociaría, es cero corrupción, prefiero irme que ser cómplice de la corrupción".

Se tenía secuestrada a la Cofepris

Al ser cuestionado sobre las medicinas que se gestionaron con la ONU, el mandatario recordó que anteriormente se movían influencias y se tenía "secuestrada" a la Cofepris.

"Entonces por eso estos dueños de laboratorios movieron todas sus influencias, incluso al interior del Gobierno, tenían prácticamente secuestrada la Cofepris, tenían a sus representantes, hay muchos temas para la investigación periodística, nada más que son temas vedados, quienes decidan que se autorizara un medicamento o no, por qué no se aprobaban nuevos medicamentos, los permisos, tardaban años, por la corrupción, de la mano de la burocracia, entonces todo eso lo estamos moviendo, acabamos de cambiar al director de Cofepris", mencionó.

"Estaba una persona buena, pero grande, y ahí se requiere mucho vigor y aplomo y se nombró a un joven extraordinario como médico, humanista, Alejandro Svarch, es el nuevo director, incorruptible; que no vayan los políticos, ni los va a recibir, gestores, tramitadores, es que son muchos los intereses que existen en la industria farmacéutica, muchos, y tenemos que garantizar que no falten los medicamentos. No hemos dejado de trabajar. Toda la atención está en la pandemia".

Agregó que se tienen garantizados los medicamentos necesarios en el sector salud.

