AMLO: Mañanera de hoy 10 de marzo de 2021; resumen

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la iniciativa privada puede adquirir vacunas por su cuenta, pero advirtió que éstas son difíciles de conseguir.

"Si la iniciativa privada quiere tener vacunas, pues no hay ningún obstáculo, el asunto es que no se consigue. Nosotros estamos todo el día viendo esto, ya tenemos contratos, más de 140 millones de vacunas en contratos”.

"El asunto es si cumplen, no llegan a tiempo, pero vamos a seguir y se mantiene en pie el compromiso de que antes de que termine abril, el mes próximo, tenemos vacunados a todos los adultos mayores de 60 años para adelante, cuando menos con una dosis, porque ya vamos avanzando", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal volvió a lanzarse contra los países que han acaparado las vacunas contra el Covid-19.

"Sí, hay cooperación con el sector privado, están ayudando, desde luego los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, el problema está en la disponibilidad de las vacunas, todavía no hay vacuna suficiente y hay acaparamiento de vacuna en el mundo”.

"Hay que seguir insistiendo en que no se acaparen las vacunas, porque 10 países tienen el 80 por ciento de las vacunas y como 110 o 120 tenemos el 20 por ciento, y hay 80 países que no tienen una sola dosis, es una gran injusticia. Y vuelvo a decir con todo respeto: ¿Y dónde está la ONU?", cuestionó.

López Obrador agradeció a Rusia, China y la India por apoyar con vacunas a México pese a ser países con una alta tasa poblacional.

"Pero, sigue habiendo problemas de acaparamiento, le agradecemos mucho a algunos países, por ejemplo la india, Rusia, China, que aun con mucha población, el caso de China, de la India, que es el primero y el segundo lugar, a pesar de que ellos están aplicando, nos están ayudando"; finalizó.

Sugiere investigar a aspirantes de partidos políticos

Además de solicitar la constancia de no antecedentes penales, el mandatario federal sugirió a los partidos políticos que pidan a las Fiscalías que informen si sus candidatos tienen expedientes y si están impedidos por ley para buscar cargos.

"Es un llamado a que haya democracia y si hay candidatos que están impedidos por ley, que tienen antecedentes penales, no deben ser candidatos”.

"En el momento del registro de las candidaturas tienen que presentar una carta de no antecedentes penales y sería muy bueno que los partidos, pero eso es una recomendación, no me puedo meter en su vida, pero sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades si no hay carpetas de investigación", señaló en conferencia mañanera de este miércoles.

"Sería bueno que, le van a dar trabajo a la Fiscalía, pero sería bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en el expediente".

En tanto, el presidente insistió en que su acuerdo con los gobernadores para que no intervengan en las elecciones no es " pura faramalla", pues se hará valer la democracia en el país.

Condena pública a exabrupto de feministas

Finalmente, López Obrador afirmó que, más que castigo, debería haber condena pública para quienes agredieron durante la marcha del 8 de marzo.

"Ya hablamos ayer sobre este tema, yo considero que va informar la jefa de Gobierno, ella estuvo presente, al tanto, de todo lo que ocurrió. Mi opinión es de que no se persiga a nadie porque encima de todo van a sentirse víctimas”.

"No debe de haber ningún castigo, yo creo que el castigo en este caso es la condena pública por lo que hicieron. La gente no ve bien eso, el uso de la violencia, además es un contrasentido"; comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que el machismo es violencia.

"Yo creo que la expresión más burda y terrible del machismo es la violencia. El machismo es violencia. Entonces, ¿cómo quienes están en contra del machismo ejercen la violencia?.

"Entonces, como que hace falta más análisis, más reflexión porque sí hay millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad y eso es válido, es legal, es legítimo, es justo, pero hay mucha infiltración, mucha manipulación", señaló.

El presidente agregó que no se puede ser humanista si se es machista.

"No se puede ser humanista si se es machista, no se puede ser humanista si se es explotador, si se es racista, clasista, si no se respeta la naturaleza, pero es importante lo otro, ser humanista es ser pacifista", finalizó.

