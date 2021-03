AMLO: Mañanera de hoy 12 de marzo de 2021; resumen

Claudia Guerrero

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador pedirá a la Judicatura que revise el proceder del juez que ayer suspendió todos los efectos y consecuencias de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que dan preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las demás empresas del sector.

"Entonces, apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte".

"Y queremos que la Judicatura del Poder Judicial (sic) haga una revisión del proceder de estos jueces", señaló el mandatario en conferencia mañanera de este viernes.

Este jueves, Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo Especializado en Competencia Económica, concedió la suspensión provisional en dos amparos promovidos por empresas privadas de energías renovables.

La suspensión tiene efectos generales porque, según explicó, una medida cautelar con efectos solo para las empresas solicitantes, les otorgaría una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica y ocasionaría distorsiones en el mercado.

"Estos jueces se crearon y surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares extranjeras, no para proteger el interés nacional", aseguró López Obrador.

El presidente aseguró que están molestos los dueños de las empresas extranjeras y también algunos mexicanos por la reforma eléctrica.

"La verdad es de que estaban abusando vendiendo cara la energía eléctrica, recibiendo subsidio, ellos fueron beneficiados con contratos leoninos".

Carta de antecedentes no penales es insuficiente

Cuestionado sobre su propuesta de que partidos indaguen a candidatos, López Obrador dijo que puede que no sea suficiente pedir la constancia de no antecedentes penales.

"Además es voluntario, de acuerdo a la ley el registro de candidatos demanda solo que no tengan antecedentes penales, es una constancia, pero puede ser que no sea suficiente", afirmó en conferencia.

Seguimos con candidatos que parece que son legales ¿pero moralmente?, se le preguntó.

"Pero lo tiene que resolver eso el Instituto electoral o la autoridad competente, para eso, es lo que corresponde, no a nosotros y tiene que ser también la gente, tiene que ser el pueblo, el pueblo manda, el pueblo decide", respondió.

El mandatario federal ha sugerido a los partidos políticos que pidan a las Fiscalías que informen si sus candidatos tienen expedientes y si están impedidos por ley para buscar cargos.

"Sería muy bueno que los partidos, pero eso es una recomendación, no me puedo meter en su vida, pero sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades si no hay carpetas de investigación", comentó el miércoles pasado.

¿Vacunas contra Covid-19 mal refrigeradas?

Luego de que los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas se unieron para rechazar las vacunas chinas Sinovac con las que supuestamente se rompió la cadena de frío para preservarlas, Andrés Manuel López Obrador aseguró que se hizo un análisis y, como no hubo problema, se aplicaron.

"Bueno, a reserva de que lo informen en la tarde, les adelanto que no hubo ningún desperdicio ni llegaron en mal estado las vacunas".

"No fue así, ni en Nuevo León ni en otros estados. Se pensó que las vacunas no tenían la refrigeración suficiente, se hizo la prueba, el análisis, resultó que no había ningún problema y se aplicaron", dijo el presidente.

El martes, la Ssa afirmó que el fabricante les indicó que sus vacunas pueden resistir 14 días a 25 grados centígrados, y cinco días hasta a 37 grados, pero el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, dijo que no confía en las 4 mil 860 dosis que venían a una temperatura de 12 grados, y que llegaron a registrar hasta 16 grados al momento de la recepción.

El mandatario federal también se refirió al fallecimiento de una mujer de 75 años de edad, quien pereció después de haber recibido la vacuna de Sinovac contra Covid-19 en el Municipio de Metepec, Hidalgo.

"Ayer también hubo un caso lamentable de una señora en Hidalgo que falleció, después de que se le aplicó la vacuna, un tiempo después, y de inmediato ¿no? Se relacionó el tema con la vacuna. Ya se están haciendo todos los estudios con especialistas y al parecer no hay relación entre la vacuna y el lamentable fallecimiento de la señora".

"Sin embargo, le dan vuelo en los medios, no en todos desde luego, yo creo que nunca había habido tanto amarillismo en los medios como ahora, por eso me veo en la necesidad de hacer un llamamiento a convocar a la gente para que no se deje engañar".

Protesta armada en Oaxaca

El mandatario también dijo que se indagará si la delegada de bienestar en Oaxaca tiene guardaespaldas armados.

Ayer, supuestos operadores de la delegada del Bienestar en Oaxaca, Nancy Ortiz, recibieron ayer con armas cortas al alcalde de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño, y pobladores que protestaban por la suspensión de la jornada de vacunación contra Covid-19 en la región de Valles Centrales.

Se trata al menos de dos colaboradores de la funcionaria federal, quienes al ver a los inconformes arremeter contra el inmueble y luego lograr abrir la reja exterior sacaron sus armas.

Los sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de la Policía estatal.

