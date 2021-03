AMLO: Mañanera de hoy 16 de marzo de 2021; resumen

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que habrá más quejas contra jueces.

"Agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al ministro Arturo Zaldívar, porque me respondió y aceptó nuestra queja. Él es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura y ese es el organismo que tiene que atender este asunto.

"Sí considera llevar a cabo una investigación, pero ya está en el organismo adecuado, ya está en manos de los consejeros de la Judicatura, que es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo en todos los casos, porque son muchos", comentó López Obrador en conferencia mañanera de este martes.

Ayer, el CJF dio entrada a la queja del mandatario federal en relación con la actuación del juez que concedió suspensiones de amparo en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

No obstante, en una carta, Arturo Zaldívar aclaró que se abrirá una investigación sólo en caso de que ésta proceda y con pleno respeto a la autonomía e independencia del impartidor de justicia.

López Obrador agradeció a Zaldívar por aceptar su queja, la cual -destacó- también servirá como un llamado de atención sobre las actuaciones atípicas de los juzgadores.

"Pero, sí agradezco mucho al presidente de la Corte porque sí se le dio entrada a nuestra queja y ahora van a resolver de acuerdo a lo que proceda”.

"Pero, también es llamar la atención sobre estas actuaciones, que además resultan atípicas, como al día siguiente de que se publica la ley, la suspensión", señaló.

López Obrador agregó que antes el Poder Judicial era un "castillo de la pureza" y que ahora los jueces ya no deben ser intocables.

"Antes, el Poder Judicial era como el castillo de la pureza, nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro.

"Y claro que no es intromisión al Poder Judicial. Somos muy respetuosos de la autonomía, de la independencia de los jueces, pero no pueden ser intocables; ya se acabó aquello de que no se puede tocar al intocable", finalizó.

Retorno a clases presenciales

Por otra parte, López Obrador pidió a los maestros y padres de familia de Campeche que se regrese a clases presenciales después de la Semana Santa y tras la vacunación a docentes y adultos mayores.

"Solo reiterar la invitación, la convocatoria a las autoridades de Campeche, a maestras, maestros, madres y padres de familia, porque ya con este envío de vacunas van a poder proteger a todos los adultos mayores de Campeche. A partir de este fin de semana pueden comenzar la vacunación y, si así lo deciden, porque tiene que ser voluntario, podrían reiniciar clases presenciales regresando de Semana Santa”, acotó.

"Sería el primer estado. Una vez vacunados todos los maestros, las maestras y los adultos mayores y también con un protocolo de cuidados", señaló AMLO.

Renuncia de Romero Deschamps

De igual manera, el mandatario federal informó que el exlíder sindical Carlos Romero Deschamps presentó su renuncia como trabajador activo de Pemex, aclarando que fue por decisión propia.

"Quiero informarle al pueblo de México que a partir del día de hoy el señor Romero Deschamps ya presenta su renuncia; es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex", anunció López Obrador.

"Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto, de que aunque fuese legal, que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral. Entonces, aprovecho para informar sobre este asunto", señaló.

El presidente añadió que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) informar si existen denuncias en contra del exlíder del sindicato petrolero.

"Ya eso corresponde a la Fiscalía y a los ciudadanos que tienen interpuesta demanda o denuncia, ya ese es otro asunto", agregó.

