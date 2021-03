AMLO: Mañanera de hoy 17 de marzo de 2021; resumen

Antonio Baranda

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las corporaciones recibían subsidios de luz.

"Hay corporativos que mediante la interpretación sesgada de la ley que existía están todavía pagando menos que lo que pagaba una familia de clase popular o clase media por el consumo de luz y desde luego una tienda de abarrotes de una colonia, un barrio, paga todavía y es lo que queremos corregir", dijo en conferencia mañanera de este miércoles..

Afirmó que estas tiendas pequeñas pagan 5 veces más que lo que paga un centro distribuidor de productos de grandes cadenas comerciales.

"Por eso es la polemica, porque estamos corrigiendo todos estos excesos, abusos. Venían empresas extranjeras a hacer su agosto, nos veían como País de conquista, eso ya se acabó", aseveró AMLO.

El mandatario puso como ejemplo a Iberdrola como socio de una empresa productora de energía, que aunque su ramo económico fuese el comercio, por ese hecho recibía un subsidio.

Exhibirá a corporaciones que recibían subsidios de luz

López Obrador informó que mañana se dará a conocer cuánto pagaban de luz las corporaciones.

"A ver si mañana damos a conocer cuánto paga de luz las corporaciones, y se compara con lo que pagan de luz los mexicanos en sus domicilios para que se entienda mejor", comentó.

Aseguró que la negociación con las corporaciones está abierta y que ya hay algunos que quieren llegar a acuerdos.

"Estamos en la mejor disposición de que haya acuerdos, nada más que tiene que haber descuentos", agregó el jefe del Ejecutivo.

Amaga con reforma constitucional ante amparos en energía

López Obrador amagó con impulsar una reforma constitucional ante las diversas suspensiones a la Ley Eléctrica que él impulsó.

"Sí, yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan jueces, magistrados, ministros y que es inconstitucional y no se puede proceder, enviaría una reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, el atraco, que se afecte la economía popular y sobre todo de los más pobres.

"Se dedicaron a saquear, a robar, en el caso de la industria eléctrica y petrolera no tengo duda, pero no sólo eso, en reclusorios, hospitales, en todo", comentó López Obrador.

El mandatario federal expresó que no le preocupa que se sigan acumulando más suspensiones de jueces en contra de la Ley Eléctrica y reiteró que los juzgadores también deben ser investigados.

"Y las (suspensiones) que se acumulen. Sólo la queja que presentamos (nos interesa), pero también hay que transparentar todo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública, la transparencia es una regla de oro de la democracia y no debe haber intocables.

"El presidente de México ahora no tiene fuero, puede ser investigado por cualquier delito, eso no sucedía; y si es así con el presidente, por qué no con otros servidores públicos", dijo.

