Nada de estar acarreando gente, todo eso 'al carajo', dice AMLO sobre fraude electoral

MÉXICO.- Desde el Municipio de Tecuala, en Nayarit, donde inauguró obras de reconstrucción en las comunidades afectadas por el paso del huracán "Willa" en octubre de 2018, el mandatario hizo un llamado a no tolerar las conductas ilícitas que buscan manipular el resultado de los comicios

Ante el próximo proceso electoral de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que busca que durante su gobierno quede establecida la democracia y que "se vayan al carajo" actos de fraudes electorales como el acarreo, la entrega de frijol con gorgojo, "el ratón loco", y "urnas embarazadas".

"Tenemos que dejar establecida la democracia, nada de compra de votos, nada de estar repartiendo despensas, frijol con gorgojo, nada de estar utilizando el presupuesto que es de todos para apoyar a partidos y candidatos, nada estar acarreando gente para ir a votar, nada del 'ratón loco', de las 'urnas embarazadas', de las actas falsificadas, todo eso al carajo, voto libre y secreto, y que la gente decida libremente", expresó.

"Nos costó mucho trabajo vencer frente a todas esas mañas, todas esas trampas y ahora no se va a permitir, además es bueno que se sepa, ya es delito grave el fraude electoral, es decir el que entregue despensas, use dinero público para favorecer a candidatos, el que haga trampa y falsifique actas va pa' dentro, sin derecho a fianza, ya no se va a permitir en fraude electoral", comentó el presidente Andrés Manuel.