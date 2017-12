AMLO pide a Meade y Anaya recorrer municipios de sol a sol

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los precandidatos del PRI y de la coalición "Por México al Frente", José Antonio Meade y Ricardo Anaya, recorrer por lo menos 200 municipios del país y no hacerlo en helicóptero o en avión.

De acuerdo con Mileno, de gira por Temoaya, Estado de México, López Obrador advirtió que si se ambos se sienten ofendidos porque les ha llamado "pirrurris", no tendrían razón.

"Que se apliquen, que recorran los pueblos, que les dé el sol, que visiten los municipios, porque sólo hacen ruedas de prensa en la Ciudad de México pensando que como (Enrique) Peña Nieto lo hizo de esa manera, como un personaje escenográfico así ellos van a volver engañar al pueblo", dijo.

López Obrador aseguró que ninguno de los dos aspirantes conoce 10 por ciento de los municipios del país, por lo que consideró una desfachatez querer lograr un cargo de elección popular.

"Sólo estoy pidiendo es que vayan a los pueblos, tienen la obligación de hacerlo, pero no los conocen, y en esta precampaña pueden visitar por lo menos 200 municipios cada uno, y que no lo hagan en helicóptero o avión privado", aseguró el líder de Morena.

El aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia aseguró que Ricardo Anaya y Meade no levantan en las preferencias por "pirrurris".

(... ) y que no van echar la culpa mí de eso, quien los manda no tener comunicación con la gente, es pura grilla, por la politiquería, puras intrigas, puros enjuagues arriba, no hablan con la gente. Desayunan, comen y cenan con políticos corruptos, no hablan con el pueblo, les tiene un desprecio, no hay amor por el pueblo", aseguró.

Registro como precandidato a la Presidencia

Mañana al mediodía, Andrés Manuel López Obrador se registrará como precandidato de Morena a la Presidencia de la República y dijo desconocer si algún otro militante se inscribirá.

"No sabemos porque en Morena tenemos un mecanismo que es la realización de encuestas, por lo que no sé si se inscriba alguien más".

En cuanto a los tres debates que organizará el Instituto Nacional Electoral (INE) para los candidatos a la presidencia, comentó que Morena estará ahí, y que el INE debería acordar que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido.

"Que no se hagan de la vista gorda los del INE, los del TRIFE, pero eso es pedir mucho, porque no han cumplido con sus responsabilidad. En las pasadas elecciones en el Estado de México se hicieron huajes, porque vieron que se compraron votos y no hicieron nada", finalizó