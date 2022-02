AMLO pide a medios esperar información oficial sobre masacre en Michoacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no existe más información acerca de la masacre en Michoacán donde se presume que dejó un saldo de 17 personas muertas, por lo que exhortó a los medios de comunicación no dar por hecho las cifras y los hechos por los videos viralizados.

Durante su conferencia de prensa matutina el mandatario expresó asombro ya que la Fiscalía de Michoacán no ha revelado los datos oficiales acerca de los decesos y personas heridas sobre este hallazgo.

“Primero esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán y el Gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos, sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos que se habla de las redes sociales de 17 fusilados, me llamó mucho la atención, porque esas noticias por lo mismo (no hay datos oficiales)”, detalló el mandatario.

Tras ser cuestionado sobre si cree que el video puedo haber sido manipulado, López Obrador declaró que ojalá no sea cierto lo que se difunde en redes, pero reiteró que se tiene información la masacre en Michoacán.

“Quién sabe, lo que sucede es que me llama la atención ¡Ojalá y no sea cierto! que no sea cómo lo están difundiendo, pero me llamó la atención… todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho: fusilan a 17 en velorio. Deseo con toda mi alma que no sean como ellos lo están dando a conocer”, expresó el mandatario.

Asimismo el titular del ejecutivo declaró que en las próximas horas se tendría más información sobre el caso, sin embargo crítico a los medios que se han adelantado a publicar titulares donde afirman las cifras que no han sido reveladas oficialmente por la Fiscalía de Michoacán y esto lo califica como un acto de mala fe para intentar desacreditar su mandato.

“Se está haciendo la investigación, pero el informe que nos dieron es que no han encontrado cuerpos, sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas partes de seres humanos pero no tenemos más, manchas de sangre. Hoy seguramente se va a saber más, pero la Fiscalía de Michoacán no nos ha enviado información”, puntualizó López Obrador.

