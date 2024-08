AMLO modifica reglamento militar del Ejército tras novatadas mortales

Tras las novatadas y abusos que resultaron en la muerte de cadetes, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó una serie de modificaciones al Reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De acuerdo con las nuevas disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), será causa de baja de las escuelas de formación realizar maltrato físico, de palabra, de hecho o psicológico a otros alumnos, así como todas las acciones que pongan en riesgo la integridad física o la salud de dichas personas.

También procederá cuando se ocasionen lesiones que pongan en peligro la vida de otros cadetes o causen su fallecimiento, y cuando existan circunstancias que hagan presumir su intención de causar lesión o que participe con terceros.

"Si estas circunstancias quedan plenamente acreditadas, no importa el tipo de lesión que se produzca", refiere.

La baja procederá incluso cuando el responsable se encuentre franco, de vacaciones, con licencia o fuera de servicio.

"Si se presenta una o más de las condicionantes siguientes: 1. Ocasione lesiones que pongan en peligro la vida de otra persona discente o cause su fallecimiento; 2. Se encuentre bajo los influjos de bebidas embriagantes o de narcóticos", detalla. "3. Las lesiones de la persona afectada pongan en entredicho la disciplina o imagen y prestigio de la Institución Educativa, de la Secretaría de la Defensa Nacional o del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, o 4. El hecho haya merecido la atención de los medios de comunicación".

El 20 de febrero de este año, una presunta novatada cimbró al Ejército tras dejar un saldo de siete cadetes muertos en Ensenada, Baja California. En una práctica de rutina, los jóvenes fueron obligados a entrar al mar agitado y con olas de cuatro metros.

El tema llegó a la conferencia mañanera del mandatario hasta el mes de marzo, cuando el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval, ofreció un informe sobre lo ocurrido.

Del grupo de cadetes que fueron obligados a meterse al mar, 11 fueron arrastrados por las olas y 4 lograron salir o ser rescatados con vida. Por los hechos, fue detenido y procesado el teniente coronel David López Ordaz, director del Centro de Adiestramiento El Ciprés.

Ese mismo mes, Luis Cresencio Sandoval ordenó a mandos militares no permitir nada fuera de los planes de adiestramiento en los centros de formación, incluidas situaciones ‘de esa naturaleza’.

"Lo cierto es que se llamó, él (General Sandoval) convocó a todos los comandantes de región y de zona y se trató el tema (de la presunta novatada en Baja California). Y se les pidió que se cuidara todo lo relacionado con los entrenamientos", detalló López Obrador.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército, podrán ser dados de baja por observar mala conducta determinada por el Consejo de Honor de la Unidad, Dependencia o Establecimiento de Educación Militar al que pertenezcan, o por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares, por causas no imputables a la SEDENA.

Tratándose del personal de tropa, de los militares de la clase de auxiliares y de los discentes del Sistema Educativo Militar, se les otorgará la garantía de audiencia en su defensa.

El reglamento también busca que la conducta de los cadetes no ponga en riesgo la imagen de las instituciones castrenses.

Exhibición en redes

Ahora, el reglamento refiere que se causará baja por publicar, exponer, exhibir, distribuir, grabar o divulgar fotografías o imágenes en redes sociales de personal militar, dentro o fuera de instalaciones militares, uniformados, de civil o con prendas o accesorios del uniforme que contengan signos o señas inequívocas sobre su identidad castrense.

Pero también con contenido corporal, sexual, real o simulado que afecten, además de la disciplina militar, el prestigio o imagen de la Institución Educativa o de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Tatuajes

En cuanto a los tatuajes, no podrán estar en lugares visibles con el uso del uniforme, no podrán tener una dimensión mayor a 10 x 10 centímetros, no se permiten imágenes "ofensivas a la moral o que hagan apología del delito" y, tampoco, en caso de que tengan más de un tatuaje, cuando estos sean mayores al 10 por ciento de la superficie corporal.

"Son causas de baja (...) en las escuelas de formación de oficiales (...) realizarse perforaciones en cualquier parte del cuerpo, con excepción de las horadaciones lobulares permitidas al personal femenino", agrega el decreto.

Con información de Reforma y el Diario Oficial de la Federación