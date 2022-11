AMLO niega que el aguacate en Michocán sea una industria del narco

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó rotundamente que la producción del aguacate en Michoacán esté vinculada al narcotráfico y señaló que hay una campaña de interés económico en contra del aguacate de México.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que hay países que quieren quedarse con el mercado de este producto en Estados Unidos.

A pregunta expresa de una reportera de Canadá, el jefe del Ejecutivo federal reconoció que hay violencia y grupos de la delincuencia en Michoacán, pero aseguró que los productores de aguacate son gente de bien y gente trabajadora y afirmó que está demostrado científicamente que el mejor aguacate del mundo es el que se produce en esa entidad.

"Son gentes de bien, gente trabajadora, que hay violencia en Michoacán y hay grupos de la delincuencia en Michoacán, pero que no tienen vínculos con los que producen aguacates, que son agricultores y lo que hay seguramente es una desinformación, una campaña en contra del aguacate de Michoacán y del aguacate de México (…) No sé cómo le harían en Estados Unidos y en Canadá sin el aguacate de Michoacán, porque hay otros países quieren ganarse el mercado de Estados Unidos, pero con todo respeto, la calidad del aguacate que producen no es la misma", respondió.