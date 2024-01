AMLO niega indulto a Mario Aburto por homicidio de Colosio

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió la petición realizada por Luis Donaldo Colosio Riojas sobre otorgar un indulto a Mario Aburto, asesino confeso de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, algo que el mandatario negó.

El mandatario recalcó en su conferencia matutina que no puede hacerlo, ya que no le dará ‘carpetazo’ al caso.

López Obrador insistió en que no se deje de investigar por lo que llamó a indagar la actuación del extitular de la Secretaría de Seguridad, Genaro García Luna.