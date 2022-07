AMLO reprueba que niños de México sean entrenados con armas

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó que los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 54 "Mariano Matamoros" hayan sido entrenados con armas de fuego por elementos de la Policía Municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato, durante un Rally de Prevención del Delito que se realizó en la institución para orientar a los estudiantes.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario señaló que los mexicanos no debemos de copiar estas prácticas que se hacen en otros países.

"Presidente, ¿qué opina de que la policía haya armado a niños en Guanajuato?", se le preguntó.

"No estoy de acuerdo en eso, no estoy de acuerdo. Eso lo hacen en otros países, nosotros no debemos de copiar eso", dijo molesto.

"No estoy de acuerdo, es lo hacen en otros países, nosotros no debemos de copiar eso", dice López Obrador sobre el caso de los policías que enseñaron a niños de secundaria a usar armas de fuego en Purísima del Rincón, en Guanajuato.#Mañanera #AMLO pic.twitter.com/QBKIPmjPdP — DDC+ (@DDConfianza) July 15, 2022

Niños son entrenados con armas en Guanajuato

El fin de semana pasado, alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 54 "Mariano Matamoros" fueron entrenados con armas de fuego por elementos de la Policía Municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato, durante un Rally de Prevención del Delito que se realizó en la institución para orientar a los estudiantes.

Los oficiales permitieron que los escolares manipularan las armas de fuego dentro de la institución educativa.

¿Ya viste cómo orientan a niños en #Guanajuato ? ¡Con armas reales! 🤦🏻‍♀️



🔴Estudiantes de la secundaria Técnica No. 54, Mariano Matamoros, en Purísima del Rincón, tuvieron acceso a portar un arma para recibir orientación sobre la prevención del delito. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/ehC6XJEQNW — Latitud 21 #SigamosCuidandonos (@Latitud21mx) July 15, 2022

El evento de orientación a los adolescentes sobre prevención del delito, el uso adecuado del Sistema de Emergencias 911 y contra el consumo de drogas, se llevó a cabo el fin de semana pasado.

El evento se desarrolló por acuerdo entre la dirección del plantel y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con la presencia de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Protección Civil y Bomberos.

En las redes sociales se colocaron imágenes en que los estudiantes con uniforme tienen en sus manos armas de fuego, tipo escuadra y fusil, y en una de ellas aparece un oficial dando indicaciones a una alumna, lo que desató la molestia de padres de familia, organismos de protección a los derechos humanos y de la niñez en la entidad.

La Presidencia Municipal de Purísima informó que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se iniciará una investigación inmediata en contra de quien resulte responsable de haber facilitado a estudiantes de secundaria maniobrar armas exclusivas de seguridad.

En un comunicado, el director de Seguridad Pública de Purísima, Benjamín Alejandro Vargas Hernández, señaló que durante el rally "erróneamente y sin autorización de sus superiores", algunos elementos de Coordinación de Prevención del Delito y Seguridad Pública, facilitaron que estudiantes tuvieran en sus manos ese equipo (armas).

(Con información de El Universal)