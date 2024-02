AMLO ofrece su primera entrevista en televisión a medio español

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su primera entrevista en televisión estará a cargo del medio de comunicación español Canal Red, fundado por Pablo Iglesias, exdirigente del partido político ‘Podemos’.

Ayer, el mandatario publicó en su redes sociales oficiales un adelanto de la conversación que sostuvo con la periodista de origen ruso, Inna Afinogenova, con quien caminó por Palacio Nacional y dialogó en su despacho.

"No recuerdo, pero no he dado ninguna entrevista" , se le escuchó decir al mandatario, quien, al parecer, abordó temas que ya ha tratado públicamente, como la silla presidencial 'embrujada', los amagos amagos de Donald Trump y su insistente discurso sobre el valor de la honestidad.