AMLO omite nombre de Xóchitl en conferencia; la llamó ‘una persona’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó una propuesta sobre el pago de seguro de gastos médicos que hizo la aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, a quien no se refirió por su nombre y sólo la llamó 'persona'.

‘Acaba de darse a conocer que una persona está proponiendo, fíjense lo que propone esta persona, del grupo del bloque conservador, que todos los trabajadores, dice, tengan un seguro (privado)’ , expuso.