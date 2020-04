“Cumpla la ley y enfóquese en cómo enfrentar la crisis sanitaria”: opositores a AMLO

Ciudad de México.- Tras exigirle que no se meta en temas electorales, los líderes del PAN y PRD rechazaron el ofrecimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador para adelantar la revocación de mandato.

"Respuesta al Presidente @lopezobrador_: cumpla con la Ley. La revocación de mandato será en el 2022. Los presidentes NO pueden intervenir en los procesos electorales, no coma ansias, señor Presidente. Respetemos entre todos los procesos democráticos", demandó el dirigente del PRD Ángel Ávila.

En su conferencia matutina, el Primer Mandatario ofreció a "los conservadores" que la revocación de mandato no sea en el 2022, sino el día de las elecciones del 2021, cuando se eligen 15 Gobernadores y la Cámara de Diputados.

Esto, argumentó, para que los ciudadanos determinen si el Presidente está haciendo bien o mal su trabajo.

El líder del PAN, Marko Cortés, le exigió enfocarse en cómo enfrentar la crisis por la pandemia.

"El Presidente no entiende que es jefe del Estado Mexicano. Debería convocarnos a construir un frente común y dejar a un lado temas electorales. Es una irresponsabilidad hablar de revocación cuando urge saber cómo superar la pandemia de #Covid19 y la crisis económica que generará", escribió el panista en su cuenta de Twitter.

Otros políticos también criticaron el ofrecimiento del Primer Mandatario, entre ellos el ex Presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

"México en la peor crisis económica y sanitaria de la era moderna; el Presidente debe estar concentrado absolutamente en esos temas, no distraerse ni querer distraer. Pensar en México, no en él mismo", aseguró el ex Mandatario.

El ex candidato presidencial Gabriel Quadri acusó a López Obrador de insistir en aparecer en la boleta electoral del 2021.

"Es la coartada para hacer campaña, ante su caída en popularidad y el derrumbe de su partido. Hará lo que sea para no perder la Cámara de Diputados. La oposición verdadera no debe permitirlo", agregó Quadri.