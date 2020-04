(Video) AMLO amaga con proceder judicialmente contra quien no pague impuestos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que le pidió al SAT que se reúna con las grandes empresas que deben impuestos con el objeto de que abonen o paguen sus adeudos con Hacienda porque de lo contrario se procederá judicialmente.

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que no será tapadera de nadie y si tienen conocimiento de algún delito, no será alcahuete.

Empresa que deben impuestos o que no paguen sus impuestos se procederá judicialmente.



Los borolos wanna fifis que no tienen ni para pagar la renta o la luz por mes sin laborar y suplican "dádiva" al Estado,luego no lloren les caiga el SAT con un PAE y no tengan ni pal abogado. pic.twitter.com/aryB4k8Oz7