¡Así o más claro! AMLO descarta prórroga a impuestos pese a Covid-19

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una prórroga en el pago de impuestos como medida para apoyar al sector empresarial ante los efectos económicos de la pandemia del Covid-19 y la caída en los precios del crudo.

López Obrador fue cuestionado sobre las medidas que su Gobierno está considerando para las grandes empresas, a lo que respondió que el apoyo se centrará en las pequeñas.

"Nada más aclararles que el 90 por ciento de los empleos formales los generan los pequeños, osea las micro empresas, las Pymes, el 90 por ciento, porque las grandes empresas están muy desarrolladas en lo tecnológico, entonces es de uso intensivo de capital, pero no necesariamente de mano de obra, los procesos están más automatizados, entonces son las pequeñas las que generan más empleo, y ahí es donde vamos a apoyar más", sostuvo.

"¿Cómo se apoya a toda la actividad productiva? Pues no aumentando los impuestos, no aumentando los energéticos, no permitiendo la corrupción, es apoyar".

"¿Pero estas propuestas para posponer el pago de impuestos o las declaraciones?", se le planteó.

"No, ya el modelo neoliberal no se aplica. ¿Ya saben que hacían en época de crisis? Lo primero era pedir prestado, entraba el Fondomo Monetario Internacional. Cuando (el Presidente Ernesto) Zedillo se embargó el petróleo mexicano, hay una cuenta en Nueva York y todo lo que vendíamos de petróleo iba a esa cuenta y no lo podía tocar ese dinero el Gobierno de México, hasta que se pagara un crédito de 20 mil millones de dólares", afirmó.

"Ya no existe eso, existe, vamos a decir, un compromiso de que podemos disponer de un crédito, creo que es del orden de los 10 mil millones de dólares, del FMI, pero no vamos a recurrir a él".

López Obrador insistió en que en su Gobierno no se aplicará la "misma receta", pues su prioridad es proteger a los pobres, no habrá casos como el Fobaproa, de que en tiempos de crisis se protege a los de arriba y se convierten las deudas privadas en deuda pública.

"Esas recetas ya no. Reducción al pago de impuestos, no, no, al contrario, lo que estamos buscando es que paguen impuestos los que no pagaban y siguen todavía sin pagar y creen que la van a librar. Porque tienen y no pagan, porque quedaron mal acostumbrados, no es poca cosa, esto no sucedía en otros países, grandes empresas, corporaciones, bancos, no pagaban, se les condonaban impuestos, por eso están enojados", aseveró.

"No sólo eran parte de la corrupción sino además, no pagaban impuestos, y no estoy hablando al tanteo, tengo la información, además ellos lo saben".

El Mandatario sostuvo que no hablará de las empresas o bancos que no pagaban impuestos, pues lo que le importaba está hecho, se reformó la Constitución y ya está prohibido que se condonen los impuestos.