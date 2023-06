AMLO pelea con Fox por la paternidad de la pensión a adultos mayores

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Orador se lanzó contra el expresidente de México Vicente Fox (2000-2006) por adjudicarse la pensión a adultos mayores.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario lo calificó de "cara dura" e "hipócrita" pues en promocionales del Partido Acción Nacional (PAN) se ha adjudicado la paternidad del programa social de pensiones a los adultos mayores, así como el seguro popular.

El presidente López Obrador criticó que los lideres de oposición se adjudiquen acciones sociales, que él implementó desde que era jefe de Gobierno en la Ciudad de México.

Además, señaló que ahora asumen que son acciones responsables pese a que cuando él las instrumentó en la capital lo llamaban "populista".

"Tenemos a Fox diciendo eso que me consta y me dejo de llamar Andrés Manuel si no es cierto que él se opuso por esa mentalidad clasista, neoporfirista, porque ahora resulta que ayudar a los adultos mayores no es populismo porque antes me acusaban de populista", comentó.

"Es muy hipócrita, no está exacto. Y ahora este cara dura, es que así son, no olviden la doctrina de la derecha es la hipocresía, como dicen una cosa dicen otra, no hay congruencia. Qué clase de cinismo", agregó.