AMLO pide a ciudadanos vencer el miedo a salir, pero con responsabilidad

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a ciudadanos vencer el miedo a salir mientras el País inicia reapertura, luego de las medidas de contingencia sanitaria por Covid-19.



"Buscar el equilibrio, ser muy responsables con la atención a la pandemia, no decir, ya no hay peligro, ya no hay riesgo y exponernos. No, vamos a seguir pendientes, cuidándonos", indicó el Mandatario en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.



"También con la idea de que más que prohibiciones es ir dejando la responsabilidad a la gente que nos cuidemos entre nosotros, que hagamos un gran compromiso para salir cuidándonos", agregó.