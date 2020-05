AMLO pide a Twitter y Facebook rendir cuentas sobre sus ingresos

MÉXICO.- Tras hacer un llamado a no responder a las campañas de desprestigio en redes sociales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que Facebook y Twitter rindan cuentas sobre sus ingresos, en particular sobre la publicidad que venden para los llamados "bots".

En su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, al Mandatario se le pidió un mensaje para quienes no creen que el Covid-19 sigue presente, y en particular sobre el incidente en un hospital estatal en Ecatepec, donde familiares de pacientes enfrentaron a autoridades por falta de información.

"Bueno, es un asunto que tiene que ver con la información, por eso hay que informar informar, informar, volver a informar. Hay quienes piensan que estas conferencias no ayudan pero si no se informara sería verdaderamente el caos. Entonces, estos actos, como los de Ecatepec, como el hecho de Ecatepec, pues se debe a eso, a falta de información", dijo.

"Qué le puedo decir a la gente: tengan confianza, nosotros no vamos a mentir, nos vamos a engañar, no vamos a ocultar nada, no es como antes que había una tragedia y primero se daba un número de víctimas Y la gente decía: no es cierto como están engañando están ocultando, ¡no!".