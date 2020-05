AMLO pide celebrar el día de las madres con 'Susana Distancia'

MÉXICO.- A dos días de que se celebre el Día de las Madres, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población seguir las recomendaciones de sana distancia y no festejar de manera física a las madres, sino grabándoles un mensaje para evitar contagios por Covid-19.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario adelantó que, junto con su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, grabarán un saludo para todas las madres mexicanas y dedicará la canción "Amor Eterno", de Juan Gabriel.

"Cuidemos a las mamás, a las mamacitas, y que nos cuidemos todos. Ya habrá tiempo de apapachos. Ahora que les envíen un salud o les grabemos un mensaje, los hijos, las hijas, los nietos, pero con sana distancia", dijo el presidente @lopezobrador_. pic.twitter.com/qp7pXQSvHP — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) May 8, 2020

También te puede interesar: En esta ciudad del país se prevé que la fase mayor de contagios por COVID-19 dure hasta 2 semanas

"Acerca del Día de las Madres que cuidemos a las mamás, a las madrecitas y que nos cuidemos todos. Ya va haber tiempo de apapacho, ahora que les enviemos un saludo, les grabaremos un mensaje, los hijos, hijas, nietos, en fin, todos, pero con sana distancia, ya habrá tiempo", señaló el mandatario. "En el caso de la Ciudad de México se habla del 10 de julio para hacer la fiesta, pero se puede también el 10 de mayo, nada más que expresarlo de otra manera, el cariño que se le tiene a las madres, a las que viven y a las que ya no están con nosotros, pero por qué no festejar de manera distinta".

Adelantó que junto con su esposa "vamos a enviar un saludo, y no sé qué ella vaya a ofrecer, pero yo sí voy a dedicar una canción que me gusta mucho de Juan Gabriel que se llama "Amor Eterno".

Indicó que en la grabación de su mensaje no habrá mariachis por las recomendaciones de sana distancia, "porque van a querer hacer lo mismo y voy a dar mal ejemplo".