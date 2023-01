AMLO pide exhibir relaciones de García Luna con EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York se exhiban relaciones del ex Secretario de Seguridad con autoridades de Estados Unidos, que en su momento lo reconocieron y después le acusaron por narcotráfico.

"Tenía relaciones que pueden ser de trabajo, con altos funcionarios del Gobierno estadounidense, entonces, por eso es muy importante el juicio, hasta dónde estaban metidos los agentes, o autoridades de Estados Unidos, las agencias… Cómo esta doble vida, por un lado se le premia, se le reconoce, y por otro lado él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada y de qué manera no se enteran, nadie se enteró, nadie supo, hasta que de repente lo detienen y viene la acusación", dijo en su conferencia matutina.

El mandatario expuso un reporte de The New York Times, donde se contextualiza el juicio contra el ex Secretario de Felipe Calderón, pidió que se mostraran las fotografías de la nota, en particular, aquella que muestra a García Luna con Hillary Clinton.

García Luna incicia jucio en EU

El hombre que en su día fue el máximo responsable de seguridad de México y el encargado de la lucha contra los cárteles de la droga fue presentado el martes en un tribunal para enfrentar cargos de presuntamente haber aceptado millones de dólares en sobornos a cambio de ayudar al poderoso cártel de Sinaloa a mover drogar y a evitar la captura de sus miembros.

Genaro García Luna era más conocido como el exsecretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón, un hombre de aspecto rudo que dirigió la sangrienta guerra contra el narco entre 2006 y 2012.

La fiscalía de Estados Unidos alega que García Luna aceptó decenas de millones de dólares, a menudo metidos en maletines.

Las pruebas en su contra incluyen recibos, aunque no está claro si eran de trabajos oficiales, de consultorías del sector privado, de pagos del cártel o de otros sobornos.

Afirman que siguió viviendo de sus ganancias ilícitas incluso después de mudarse a Estados Unidos, donde fue arrestado en 2019, aunque su defensa alega que era un empresario legítimo. Está previsto que la selección del jurado continúe el miércoles.

El caso podría revelar cómo los cárteles han podido operar abiertamente durante tanto tiempo: con sobornos a la policía y al ejército hasta los cargos más altos.

“Desde hace décadas, las élites políticas en México, de todos los partidos, han buscado por todos los medios que generales, secretarios de Seguridad, comandantes de policía, secretarios de Gobernación y altos funcionarios coludidos por el narco sean enjuiciados y encarcelados en cárceles mexicanas... para que no divulguen información sobre los vínculos entre la clase política y los cárteles de la droga", dijo el analista de seguridad en México David Saucedo. “El juicio a García Luna en Estados Unidos rompe con ese esquema".

