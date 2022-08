AMLO podría enviar declaración escrita por caso de Pío López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que podría enviar un escrito a la Fiscalía General de la República, tras la solicitud de su hermano, Pío López Obrador, por el caso que llevan autoridades electorales por recibir dinero en efectivo de manos de David León.

Durante su conferencia de prensa matutina, al mandatario se le cuestionó si estaría dispuesto a declarar como lo pidió su familiar, a pesar de que su respuesta fue negativa, el titular del ejecutivo informó que estaría dispuesto a “mandar un texto” ya que no tiene de que avergonzarse.

“Pues no acudir, pero si enviar un texto, no tengo nada yo de que avergonzarme, no hay ningún problema. Y deberían de entregar toda la información al INE, a esa institución tan respetable… que se entregue todo ¿Qué puede suceder? Nada, más que la politiquería, las ocho columnas en reforma y no pasa nada”, expresó López Obrador.

De acuerdo con el abogado de Pío López, el propio Andrés Manuel López Obrador tiene conocimiento de esas entregas de dinero, sin embargo, hoy que fue cuestionado no aceptó ni negó ese planteamiento, solo especificó que en su momento lo pondría en la misiva.

"Eso en su momento lo pondría en la carta. Lo que yo sé es que no soy corrupto y mi hermano tampoco".

Caso Pío López Obrador

Pío fue grabado recibiendo dinero, y tras difundirse los videos en agosto de 2020, explicó que eran aportaciones para el movimiento del entonces candidato presidencial, su hermano Andrés Manuel.

Este caso aún no ha logrado esclarecerse, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la investigación en su contra por presuntos delitos electorales.

Sobre el avance de las pesquisas, el abogado Romo Valencia aseguró que no se ha conseguido ningún progreso.

"(Pío) me dijo que 'el que más está interesado de que se sepa toda la verdad soy yo'. No sólo eso, me dijo que hay una persona que ‘sabe todo y es mi hermano Andrés Manuel López Obrador lo importante es que se le cite a él para tomarle la declaración".

