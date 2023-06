AMLO preguntará a su gabinete quién quiere seguir o buscar un cargo

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que mañana sostendrá una reunión con todo su gabinete para preguntarle a sus integrantes si se van a quedar en sus funciones o si desean buscar algún cargo de elección popular.

"Mañana voy a tener una reunión con todo el gabinete, como a las 11, 12, no sé exactamente, pero es una reunión con todo el Gabinete ampliado. Además, aprovecho para invitarlos porque a todos se les está invitando pero no vaya a suceder que alguien no asista o no se entere", dio durante su conferencia matutina de este lunes.

Desde Palacio Nacional, el mandatario detalló lo que desea decirles en la reunión:

"Agradecerles mucho por todo lo que están haciendo porque primero el pueblo".