AMLO presenta a Leticia Ramírez como nueva titular de la SEP

Durante la conferencia matutina del lunes 15 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Leticia Ramírez, quien fungía como directora de Atención Ciudadana del Gobierno Federal, como nueva secretaria de Educación Pública (SEP) en sustitución de Delfina Gómez Álvarez.

El viernes pasado, el mandatario adelantó que este lunes daría a conocer y presentaría en una ceremonia en Palacio Nacional quién sustituirá a Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública (SEP), quien dejará el cargo para buscar la gubernatura del Estado de México.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que la sustituta de Gómez Álvarez sería una mujer con experiencia en el ámbito educativo.

Fue el pasado martes 9 de agosto que el presidente López Obrador descartó a María Elena Álvarez-Buylla como el reemplazo de la maestra Delfina, y aseguró que se quedará como directora del Conacyt por su buen desempeño en el cargo.

¿Álvarez-Bullya será la siguiente secretaria de Educación Pública?, se le cuestionó al presidente en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

"No, no porque la necesitamos donde está, todavía no termina y ha hecho un trabajo extraordinario", respondió.