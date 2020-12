Conoce el decálogo anticovid de AMLO para las fiestas navideñas en México

Ciudad de México.- Este es el decálogo que presentó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que llamó a la población, en espacial a los habitantes de la Ciudad de México, a que en las celebraciones navideñas se actué con responsabilidad para evitar contagios por Covid-19.

Aquí el decálogo:

Si no tenemos nada qué hacer, no salgamos a la calle. Si es necesario salir, guardar la sana distancia. Evitar visitas, para lo cual propone comunicarse por teléfono. Reunirse solo entre habitantes de la misma casa. No realizar fiestas ni reuniones con familiares o amigos. Si presentas síntomas de COVID-19, buscar atención médica a través de Locatel (55-56-58-11-11) o al 911. Si se presentan síntomas, hacerse la prueba. De ser necesario, acudir pronto a la clínica, centro de salud u hospital más cercano en busca de atención. Dejar los regalos de navidad para otro momento. "Regala afecto, cariño, amor, no lo compres". El gobierno ampliará el número de camas, equipos, enfermeras, doctores. "Es mejor prevenir que lamentar".

AMLO pide actuar con responsabilidad ante fiestas decembrinas

En un mensaje a la nación, en especial a los habitantes de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a que en las celebraciones navideñas se actué con responsabilidad para evitar contagios por Covid-19. Anuncia que no habrá medidas coercitivas, como toques de queda.

.@lopezobrador_ hizo un llamado en la 'mañanera' para que "todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad" y dio una serie de recomendaciones ante la pandemia. pic.twitter.com/G0pdUQFWg7 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) December 4, 2020

El mandatario pidió a los ciudadanos que no se relajen las medidas sanitarias para combatir la pandemia.

"Si no tenemos nada a qué salir verdaderamente, no salgamos a la calle" y el Presidente también pidió no hacer fiestas ni reuniones amplias.

Aumento de hospitalizaciones en Valle de México

Las hospitalizaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México siguen en aumento y en un solo día incrementaron 127 camas ocupadas, cuando el 30 de noviembre había 5 mil 174 hospitalizados por Covid-19 en camas generales y de terapia intensiva; mientras que el 1 de diciembre se registraron 5 mil 301.

En la Ciudad de México, el crecimiento fue de 72 camas ocupadas; el 30 de noviembre había un registro de 3 mil 839 y para el 1 de diciembre, se reportaron 3 mil 911.

El número de personas confirmadas también ha incrementado; en un día crecieron 3 mil 999, pasando de 211 mil 007 personas confirmadas por Covid en el acumulado, a 215 mil 006 pacientes positivos.

En julio pasado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que el límite de hospitalizaciones por Covid-19 para regresar al semáforo rojo era de 5 mil 127 camas ocupadas en la Zona Metropolitana del Valle de México y ya ha sido rebasado.