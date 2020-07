“Amor y paz”, les pide el presidente a Gertz Manero y Santiago Nieto

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió "amor y paz" y trabajo coordinado entre los titulares de Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, luego que el primero afirmó que la Unidad no presenta pruebas suficientes en sus casos y quedan en declaraciones de carácter publicitario.

"Hay que buscar el acuerdo, la conciliación, el trabajo coordinado, los dos son personas profesionales, son buenos servidores públicos. Santiago es un agente con profesionalismo y un hombre recto, el Fiscal es de primera, era lo que se necesitaba en estos tiempos, un hombre honesto, recto, serio, responsable, creíble, entonces ahí sí que es amor y paz”, dijo durante su conferencia de prensa.

"Puede ser falta de comunicación, pero se resuelve cuando son personas de buena fe; ahora, cuando hay perversidad en alguna de las partes, pues es difícil o intereses creados, enfrentados, intereses personales o de grupo o que se representa a mafias, pues así nunca se logra la conciliación, pero aquí no es eso lo que está sucediendo"

El Fiscal Gertz Manero consideró en un debate que si la UIF no fundamenta sus proyectos, la FGR no puede obtener las pruebas, porque las unidades técnicas de Hacienda son las encargadas de hacer las investigaciones de carácter fiscal.

"Si Hacienda (la UIF) no funda bien sus proyectos de carácter penal y no presenta las pruebas suficientes, la FGR no tiene capacidad institucional para hacer pesquisas por su cuenta", dijo el Fiscal.

"Si estas denuncias no son más que declaraciones de carácter publicitario, evidentemente el que tiene la responsabilidad de desarrollar esas tareas no lo ha cumplido"

