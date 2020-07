Me dijo el secretario de Salud que no necesito cubrebocas: AMLO

Oaxaca.- Al ser nuevamente cuestionado por el uso de cubrebocas ante Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López Gatell, le han dicho que no es necesario siempre y cuando mantenga la sana distancia.

"Hemos cuidado lo de la sana distancia, aquí está, entonces a mí, tanto el Doctor Alcocer como el Doctor Hugo Lopez Gatell me han dicho de que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia", dijo en conferencia matutina en Oaxaca.

Aseguró que en lugares donde es necesario u obligatorio sí usa el cubrebocas.