Si indagatoria llega a Peña Nieto, AMLO no la frenará

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si la indagatoria a Emilio Lozoya llega hasta el ex Presidente Enrique Peña Nieto no la va a frenar.

Cuestionado sobre su postura de que no se indague a ex Presidentes, solo si el pueblo lo decide, el Mandatario López Obrador afirmó que actúa como piensa, pero no será tapadera de nadie.

-¿Usted qué haría, qué va a pasar si las investigaciones llegan a Peña Nieto, va a frenar esas investigaciones?, se le preguntó.

"No lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Políticamente me expreso y siempre he sido consecuente, siempre actúo como pienso, desde que tomé posesión en el discurso inicial del Gobierno trate el tema. Para que no se olvide, la próxima semana lo vamos a poner aquí lo que dije sobre este asunto", indicó.

"Sin embargo, no soy tapadera de nadie. Yo llegué a la Presidencia con el apoyo del pueblo de México, mi único amor es el pueblo de México, no tengo compromisos con grupos de intereses creados. De modo que, lo que diga el pueblo y en este caso lo que diga la autoridad competente, la Fiscalía General de la República"

Emilio Lozoya llegó esta madrugada a la Ciudad de México y deberá comparecer ante autoridades judiciales en las próximas horas.

Desde el principio de su administración, AMLO había dicho que "para juzgar a los expresidentes de la República se tenía que llevar a cabo una consulta". Esta es la explicación que dio en la conferencia por el caso de Emilio Lozoya https://t.co/6T6F0XMDad pic.twitter.com/Px2OmTcunV — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) July 17, 2020

Lozoya, ¿al hospital o al reclusorio?

El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y el titular de la UIF, Santiago Nieto, dieron versiones distintas al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre dónde estaba Emilio Lozoya tras su arribo a México.

"No tengo reporte sobre el estado de salud, no tengo esa información. Sé que ya está en el Reclusorio de la Ciudad de México y que van a iniciar las diligencias judiciales al mediodía de hoy", dijo el Mandatario ante la pregunta de los medios en su conferencia en Manzanillo.

"Esto me lo informó el responsable de la oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, que está convocado para participar en el inicio de este proceso".

Ante la insistencia de cuestionamientos, el Presidente le preguntó Durazo para que respondiera: "Tú eres el responsable, tú explica".

"Efectivamente, fue ingresado a este penal, pero fue trasladado inmediatamente después a un hospital privado por algunos síntomas y algunas molestias que presentó. Estoy tratando en este momento mientras hablo con ustedes de localizar el reporte", dijo Durazo para después leer el comunicado de la FGR sobre el estado de salud del ex director de Pemex.

Después de las 9:00 horas, le volvieron a preguntar a López Obrador y emplazó a Durazo nuevamente: "¿Sabes o no sabes?, para no caer en especulaciones".

Finalmente, acordaron que sea la FGR la que informe sobre la situación de Lozoya.

(Con información de Agencia Reforma)