AMLO cede ante presión de los gobernadores; revisará pacto fiscal

Claudia Guerrero

Ciudad de México .- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la propuesta de los Gobernadores de realizar una revisión a la Ley de Coordinación Fiscal.

"Acerca de la modificación al convenio de coordinación fiscal, habría que analizarse. Nosotros entregamos puntualmente las transferencias federales, los recursos a los estados, no le retenemos sus participaciones, no se las condicionamos, no tienen que andarle haciendo la barba a ningún funcionario, el Secretario de Hacienda tiene la instrucción de entregar puntualmente las participaciones, porque es dinero del pueblo, el dinero que va a los ciudadanos de los estados", dijo.

"Entonces, si se quiere cambiar la fórmula para que manejen más los estados que la Federación, vamos a pensar que eso es lo que proponen, pues que se analice"

Sin embargo, adelantó que éste no es el momento para realizar modificaciones, y atribuyó buena parte de las presiones a las elecciones federales en puerta.

"No se vale que digan que no tienen recursos, porque la Federación sí les entrega"; AMLO dijo que se analizará la propuesta de gobernadores para la renovación del pacto fiscal, pero denunció la forma en cómo lo exigían https://t.co/UQKVwZkrrG pic.twitter.com/kHSf2BYAXm — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) May 25, 2020

"¿Sería el momento para hacer una revisión de ese tipo?", se le preguntó.

"Yo creo que no, pero es lo mismo, como estamos en víspera de las elecciones, ya se agarran banderas, digo, no es este caso", respondió.

También te puede interesar: Abril, el más letal para las mujeres en México

"Porque quieren ellos más recursos", se le insistió.

"Sí, pero no les falta, de acuerdo a lo que les corresponde, se les entrega puntualmente porque también no se vale que digan que no tienen recursos porque la Federación no les entrega los recursos, todo lo que les corresponde por ley les llega puntualmente, si hay una situación difícil pero eso afecta a todos, al Gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, bueno, afecta al pueblo, a todos", dijo.

Pide tomar algunas medidas

Aunque reconoció que es necesario analizar la vigencia de un esquema creado desde el Gobierno de José López Portillo, el Presidente hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a frenar los excesos, aplicar recortes y medidas de austeridad.

Tras recordar que en algunos estados los regidores llegan a cobrar hasta 200 mil pesos mensuales, pidió a los gobernadores tomar algunas medidas como dejar de utilizar aviones y helicópteros para sus traslados.

"¿Cuál es mi recomendación? Primero, que nos apretemos el cinturón los que somos del Gobierno, sea gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, y hay forma, ¿cómo no?, a ver, con todo respeto, ¿cuánto están ganando los regidores, para empezar, son muchos los gobiernos municipales?", cuestionó.

"Se pueden lograr ahorros, ya no comprar vehículos nuevos, austeridad, no tener tanto personal para que no se tropiecen, bajar el costo del Gobierno de la sociedad y lo mismo en caso de gobiernos estatales, ya, si se puede, no usar los aviones, los helicópteros, bajarle a los gastos"

En días pasados, Gobernadores emanados de diversos estados han insistido en la necesidad de realizar una revisión al pacto fiscal, por considerar que no existe una distribución justa de los recursos públicos.