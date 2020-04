AMLO a narcos: “no den despensas, mejor bájenle” (VIDEO)

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los miembros del crimen organizado no repartir despensas y sí bajarle a la violencia en el País.

En su conferencia mañanera, afirmó que ni siquiera con la situación del coronavirus se "han calmado" los criminales.

"Desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios, ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado, entonces que no vengan ahora a decir estamos entregando despensas, no, mejor bájenle, bájenle y piensen en sus familias", expresó el Presidente. pic.twitter.com/Q2PznZ6mvk — REFORMA (@Reforma) April 20, 2020

"Estamos atendiendo lo del coronavirus pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios, ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado, entonces que no vengan ahora a decir estamos entregando despensas, no, mejor bájenle, bájenle y piensen en sus familias", dijo.

"Ustedes mismos, los que se dedican a esas actividades, si me están escuchando, si me están viendo, hay que tenerle amor a la vida, es lo más sublime, es una bendición, entonces dedicarnos a cuidarnos, a cuidar las vidas de los demás y las vidas propias, no las despensas", expuso el mandatario.

Comparó la entrega de despensas del narco con las que se hacían previo a las elecciones.

"Ora ya me salieron como los que estaba antes que repartían despensas, frijol con gorgojo, y decirle a la gente vamos a seguir ayudando a los pobres, a todos, pero de preferencia a la gente humilde y cada vez más y puede ser como están proyectando los economistas, tecnócratas que se va a caer la economía porque es un asunto mundial, sí, puede ser, pero lo mucho o poco que tengamos se va a distribuir mejor y siempre con justicia y justicia es darle más al que tiene menos", afirmó.

Derivado de la pandemia otros grupos delictivos que operan en distintos estados del País han repartido despensas a la gente de localidades de alta marginación.

(Con información de Agencia Reforma)