Consejo de AMLO: “Si una empresa va a la quiebra que el dueño asuma la responsabilidad”

Claudia Guerrero

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si una empresa quiebra, los empresarios y socios tendrán que asumir la responsabilidad, porque el Estado no rescatará a los "potentados" y actuará sin otorgar privilegios.

"Nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no van a haber rescates para potentados, si hay quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios, o accionistas, porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie”, señaló.

"Es una gran injusticia, una inmoralidad utilizar al Estado para rescatar a empresas o a instituciones financieras en quiebra, si se trata de rescate pues hay que hacerlo pensando en los que más lo necesitan, no regresar a lo que sucedió en el Fobaproa, de bancos quebrados, banqueros rico", dijo en conferencia.

El Mandatario federal insistió en que con el Fobaproa se convirtieron deudas privadas en públicas durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y eso desató los actos de corrupción.

El jefe del Ejecutivo federal, también afirmó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha garantizado los recursos para los apoyos económicos y créditos que planean dispersar para reactivar la economía.

"Tenemos un calendario de la dispersión por mes, ayer tuve una reunión con los servidores públicos de Hacienda para hacer la proyección, que no nos falten los recursos y me garantizaron que tenemos recursos para el plan y sobre todo para estos meses que es cuando más necesitamos inyectar fondos a la economía, esa es la estrategia, ese es el plan", aseguró.

López Obrador detalló que se tiene considerado entregar tan solo en mayo 50 mil millones de pesos en créditos a pequeños empresarios.